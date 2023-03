Paola Turci racconta come ha conosciuto Francesca Pascale | L' ho vista a un mio concerto | e poi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MazzarellaGrace : RT @avvclarinsolia: ???? thread del primo incontro tra Paola Turci e Francesca Pascale perché tutti devono sapere che Francesca era fan di Pa… - musicletter : ?????????? ?????????? ???????????????? ???? ?????? ???????????????? ?????? ?????????????????? ?????????????? - Italoapolide : @Corriere Paola Turci: «Come ho conosciuto Francesca Pascale (a un concerto, dov’era saltata la luce)» e li hanno c… - qn_lanazione : #PaolaTurci racconta come ha conosciuto #FrancescaPascale: “L’ho vista a un mio concerto, e poi...” - alecattelan : RT @fanpage: Paola Turci, ospite di #StaseraCeCattelan, ha raccontato come è nata la storia d’amore con Francesca Pascale -

A distanza di otto mesi dal matrimonio a Montalcino,ospite di Alessandro Cattelan svela come è iniziata la storia d'amore con la Pascale: "Era una mia fan, ma non era nei miei radar"Gli altri vip che hanno adottato Pascale enon sarebbero le prime a voler adottare, ma vivendo in Italia la questione sarà sicuramente molto complessa. Recentemente Tiziano Ferro, che vive ...Oggi sono felicemente sposate. , moglie di , ex compagna di , ha raccontato l'inizio della loro storia d'amore ospite di Alessandro Cattelan nel programma 'Stasera C'è Cattelan' su Rai Due. 'Ci siamo ...

Paola Turci racconta l'inizio della storia con Francesca Pascale: «L’ho vista... ed è saltata la luce» Corriere della Sera

Nel luglio 2022 sono convolate a nozze: nel salotto di 'Stasera C’è Cattelan', la cantautrice rivela i dettagli del colpo di fulmine.Firenze, 9 marzo 2023 – Era il 2 luglio 2022 quando Francesca Pascale e Paola Turci si sono unite in matrimonio in un resort a Montalcino, in provincia di Siena. A distanza di otto mesi dalla loro uni ...