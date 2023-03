Paola Turci e Francesca Pascale | come si sono conosciute? La cantante svela l’inizio della storia | c’entra la Fagnani

(Di giovedì 9 marzo 2023) E’ passato quasi un anno da quandohanno spiazzato tutti unendosi civilmente. Il gossip sul loro conto, in realtà, andava avanti da tempo e la loro unione è giunta dopo oltre due anni di vita insieme. Masi? Nella puntata di giovedì di Stasera c’è Cattelan, la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @Corriere: Paola Turci: «Come ho conosciuto Francesca Pascale (a un concerto, dov’era saltata la luce)» - occhio_notizie : Come si sono conosciute Paola Turci e Francesca Pascale? A raccontarlo in diretta tv è stata proprio la cantante, c… - Italia_Notizie : Paola Turci racconta l'inizio della storia con Francesca Pascale: «L’ho vista... ed è saltata la luce» - Italia_Notizie : Paola Turci da Cattelan: «Così ho conosciuto Francesca Pascale a un mio concerto, saltò la luce!» - no_todo_pasa : Paola Turci icona -

E' passato quasi un anno da quando Francesca Pascale ehanno spiazzato tutti unendosi civilmente. Il gossip sul loro conto, in realtà, andava avanti da tempo e la loro unione è giunta dopo oltre due anni di vita insieme. Ma come si sono ...A Stasera C'è Cattelanracconta come ha conosciuto Francesca Pascale, sua ...Dopo più di due anni d'amore, lo scorso luglio Francesca Pascale esi sono sposate unite civilmente. La cantautrice ieri sera è stata ospite a Stasera C'è Cattelan ed ha raccontato come ha conosciuto la moglie. Tutto è nato ad un concerto torinese, ma in ...

Paola Turci è ospite di Alessandro Cattelan. E il conduttore fa raccontare alla sua ospite alcuni dettagli inediti sulla storia d'amore che lega la cantante a Francesca Pascale, l'ex ...Paola Turci e Francesca Pascale, come si sono conosciute La cantante svela l'inizio della storia: c'entra Francesca Fagnani.