Pallavolo maschile italiana: ecco Daniele Lavia (Di giovedì 9 marzo 2023) Abbiamo sentito spesso i cronisti riferirsi a lui come “il ragazzo di Rossano”, Daniele Lavia, il giovane campione calabrese del quale apprezziamo le gesta nella nostra Nazionale italiana di Pallavolo maschile. Al margine della vittoria nel match con il Pallavolo Padova dello scorso 5 marzo, ottenuta indossando la maglia del Trentino Volley, è stato felice di rispondere a qualche domanda. Quello che traspare dalle sue risposte è soprattutto quello che c’è dietro il professionista: un ragazzo genuino, che mette precisione, costanza, amore e passione per la Pallavolo che poi è diventato il suo lavoro. Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita Confucio Fin da bambino segue le orme dei fratelli Antonio e Lorenzo, ma poi ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 9 marzo 2023) Abbiamo sentito spesso i cronisti riferirsi a lui come “il ragazzo di Rossano”,, il giovane campione calabrese del quale apprezziamo le gesta nella nostra Nazionaledi. Al margine della vittoria nel match con ilPadova dello scorso 5 marzo, ottenuta indossando la maglia del Trentino Volley, è stato felice di rispondere a qualche domanda. Quello che traspare dalle sue risposte è soprattutto quello che c’è dietro il professionista: un ragazzo genuino, che mette precisione, costanza, amore e passione per lache poi è diventato il suo lavoro. Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita Confucio Fin da bambino segue le orme dei fratelli Antonio e Lorenzo, ma poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thevolleynews : Under 15 maschile: Marino Pallavolo in festa per il titolo territoriale - unknownswift_ : RT @iVolleymagazine: Pallavolo Cev maschile - Rinaldi e Sanguinetti trascinano Modena a 2 set dalla finale - CarlottaRossi11 : Pallavolo Cev maschile - Rinaldi e Sanguinetti trascinano Modena a 2 set dalla finale - iVolleymagazine : Pallavolo Cev maschile - Rinaldi e Sanguinetti trascinano Modena a 2 set dalla finale - BuettoG : Le nostre strutture sportive, in questo mercoledì pomeriggio, hanno visto impegnati tanti nostri alunni e docenti p… -