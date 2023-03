Pallamano | l’Italia strapazza la Lettonia nell’andata delle qualificazioni agli Europei 2024 Gli azzurri passano 36-23

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 marzo 2023) Serviva una prova di carattere, serviva una prestazione roboante, serviva un atteggiamento aggressivo e spietato. Enon ha tradito le aspettative. La Nazionale italiana diha infatti vinto per 36-23 l’importantissima sfida d’andata contro lae valida per la Qualificazione ai Campionati. Un risultato fondamentale quello messo a referto a Pescara, con una differenza reti significativa che consentirà ai nostri ragazzi di gestire al meglio la sfida di ritorno, in programma domenica 12 marzo. L’inizio è lievemente contratto per entrambe le compagini, Italia compresa. Gli uomini di Riccardo Trillini troveranno la prima rete dopo un primo giro di orologio con Marrocchi (miglior marcatore oggi con sei reti), ma il raddoppio arriverà solo quasi al sesto grazie a Dapiran. ...