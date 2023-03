Palestinesi in sciopero generale. E oggi Netanyahu arriva a Roma (Di giovedì 9 marzo 2023) Ieri, a Nablus, i funerali del 49enne palestinese Abdel Fatah Hussein Khroushah, l’autore dell’omicidio di due coloni israeliani a fine febbraio, ex prigioniero politico, ucciso nel raid israeliano di martedì first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 marzo 2023) Ieri, a Nablus, i funerali del 49enne palestinese Abdel Fatah Hussein Khroushah, l’autore dell’omicidio di due coloni israeliani a fine febbraio, ex prigioniero politico, ucciso nel raid israeliano di martedì first appeared on il manifesto.

