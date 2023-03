Palermo, quando Giuseppe Greco fece svuotare la borgata di Ciaculli per la sua sicurezza (Di giovedì 9 marzo 2023) Negli anni 80 Palermo era come Beirut. Fiumi di sangue di innocenti e mafiosi, scorreva tra le vie e piazze nell’indifferenza di un latitante Stato. Una vera mattanza voluta da Salvatore Riina, altro che guerra di mafia. In quel contesto funesto, ci fu una borgata Ciaculli, vessata e violentata. Addirittura furono chiusi accessi con catene e ostacoli di ogni tipo, per impedire il libero transito nelle stradine dell’agro di Ciaculli. Una sorta di supremazia mafiosa sullo Stato e l’annullamento della libertà altrui. La Costituzione era ridotta a carta straccia. Accadde, che il giorno di Natale del 1982, il più spietato killer di Cosa nostra, Pino Greco “scarpuzzedda”, scampò ad un agguato teso da Giovannello Greco e Romano Giuseppe. Il mancato attentato scatenò una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Negli anni 80era come Beirut. Fiumi di sangue di innocenti e mafiosi, scorreva tra le vie e piazze nell’indifferenza di un latitante Stato. Una vera mattanza voluta da Salvatore Riina, altro che guerra di mafia. In quel contesto funesto, ci fu una, vessata e violentata. Addirittura furono chiusi accessi con catene e ostacoli di ogni tipo, per impedire il libero transito nelle stradine dell’agro di. Una sorta di supremazia mafiosa sullo Stato e l’annullamento della libertà altrui. La Costituzione era ridotta a carta straccia. Accadde, che il giorno di Natale del 1982, il più spietato killer di Cosa nostra, Pino“scarpuzzedda”, scampò ad un agguato teso da Giovannelloe Romano. Il mancato attentato scatenò una ...

