Palermo-Modena | info biglietti

A partire dalle 12:30 di giovedì 9 marzo inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Modena, valevole per la 30a giornata di campionato di Serie BKT, prevista per venerdì 17 marzo alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di venerdì 17 marzo o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:- il sito Vivaticket- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a venerdì 17 marzo alle ore 16.00)Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti: PROMO "SEMPRE AL TUO FIANCO"Potranno acquistare un titolo scontato per qualsiasi settore dello stadio, con ...

