Pago del Vallo di Lauro, addetto raccolta rifiuti cade da camion e muore (Di giovedì 9 marzo 2023) Un 61enne addetto alla raccolta dei rifiuti è morto dopo essere caduto dal camion sul quale si trovava per lavoro a Pago del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino. Un addetto alla raccolta dei rifiuti di 61 anni è morto dopo essere caduto dal camion sul quale si trovava per lavoro a Pago del Leggi su 2anews (Di giovedì 9 marzo 2023) Un 61ennealladeiè morto dopo essere caduto dalsul quale si trovava per lavoro adeldi, in provincia di Avellino. Unalladeidi 61 anni è morto dopo essere caduto dalsul quale si trovava per lavoro adel

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... E__Io__Pago : RT @EdoardoBuffoni: Salvini dice che con il ponte ci sarà una ripulitura senza eguali del CANALE DI SICILIA. L’avveniristico ponte Marsala… - LLC0429 : @Lorebbo @Luca9807 Per me c’è. Io pago le tasse senza fare uso deliberatamente del servizio sanitario nazionale. Sa… - E__Io__Pago : RT @NiccoloZancan: “Il governo italiano - il ministero dell’Interno - aveva comunicato alla prefettura di Crotone l’intenzione di non assum… - E__Io__Pago : RT @vitalbaa: Salvini, esponente di un partito della maggioranza di governo e ministro del governo stesso, sposa e rilancia le politiche an… - E__Io__Pago : @senzasinistra @CarloCalenda Sulla correttezza del 'principio' famiglia si / single no non riceverai mai una risp… -