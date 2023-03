Pagelle Tottenham-Milan 0-0 | voti e tabellino Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 marzo 2023) Le, i, il, le ammonizioni di, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della. A Londra primo tempo bloccato con poche occasioni da gol e con tanta intensità, ma poca qualità. Nella ripresa la partita si apre con ilche prova a pressare in avanti e si scopre. Ilnon sfrutta due grandissime palle gol con Brahim Diaz e Tonali. A dieci minuti dalla fine Romero viene espulso per doppia ammonizione e ilriesce a gestire bene il finale di partita blindando la porta e la qualificazione ai quarti di finale. Poi anche il clamoroso palo di Origi. Uno 0-0 amaro per Antonio Conte, ancora fuori dalla ...