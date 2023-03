Pagelle Tottenham-Milan 0-0 | Tomori e Thiaw granitici | Theo Hernandez imprendibile | Maignan salvifico

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ildi Stefano Pioli conquista la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, risultato che in casa rossonera mancava dalla stagione 2011/2012 (con il passaggio del turno che era arrivato sempre a Londra ma in versione Arsenal). Ai campioni d’Italia basta uno 0-0 in casa deldi Antonio Conte dopo la vittoria di misura a San Siro. Ledi OA Sport.: 7. Esordio in una gara della fase ad eliminazione diretta di Champions per il francese che dopo 35 minuti nel quale è praticamente inoperoso sfodera un ottimo riflesso coprendo bene il primo palo sul cross sporcato di Kane che si trasforma in un’insidia. Attento al 65? sul destro di Hojbjerg in progressione. Per il resto ilnon si vede molto dalle sue parti. Si esalta sul colpo di ...