Quando il Milan si mette a 4 dietro si spegne). Kulusevski 5: ha il blocco dello scrittore, una partita da vorrei ma non posso. Prova a mettersi al servizio della squadra, con pessimi risultati. (...Theo Hernandez 7 : una continua spina nel fianco per la difesa del Tottenham che è costretta al fallo in diverse occasioni per fermarlo. Attento anche in fase difensiva, è l'anima di questo Milan.

Pagelle Tottenham-Milan 0-0: Diavolo meritatamente ai quarti di finale! Pianeta Milan

Una super prestazione difensiva del Milan a Londra: da Maignan a Tomori, da Kalulu a Thiaw, tutti in grande spolvero. Hernandez e Krunic da applausi.Il Milan si qualifica per i quarti di finale di Champions League dopo aver pareggiato 0-0 con il Tottenham di Antonio Conte nel ritorno degli ottavi. All'andata a San Siro i rossoneri ...