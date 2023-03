Pagelle Juventus-Friburgo 1-0, voti e tabellino andata ottavi Europa League 2022/2023 (Di giovedì 9 marzo 2023) Le Pagelle di Juventus-Friburgo 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Tanto equilibrio all’Allianz Stadium e dopo un primo tempo in cui comunque i padroni di casa si fanno preferire, nella ripresa c’è il gol da parte di Di Maria con un bel colpo di testa non proprio nel suo repertorio. Rete annullata col Var ai tedeschi e finale convulso e spezzettato in cui non muta il punteggio. Di seguito ecco le Pagelle di Juventus-Friburgo. GLI HIGHLIGHTS Juventus (3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 6.5, Bremer 6.5, Alex Sandro 6 (23? pt Bonucci 6); Cuadrado 6, ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per l’deglidi finale di. Tanto equilibrio all’Allianz Stadium e dopo un primo tempo in cui comunque i padroni di casa si fanno preferire, nella ripresa c’è il gol da parte di Di Maria con un bel colpo di testa non proprio nel suo repertorio. Rete annullata col Var ai tedeschi e finale convulso e spezzettato in cui non muta il punteggio. Di seguito ecco ledi. GLI HIGHLIGHTS(3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 6.5, Bremer 6.5, Alex Sandro 6 (23? pt Bonucci 6); Cuadrado 6, ...

