Pagelle Fiorentina-Sivasspor: Barak trascina, la difesa è un muro (Di giovedì 9 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023: Pagelle Fiorentina-Sivasspor Le Pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Sivasspor, valido per l'andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. TOP: Barak, Nico Gonzalez FLOP: Gradel VOTI: a fine partita IORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Dodò 6,5, Martínez Quarta 6,5, Igor 6,5, Biraghi 6; Castrovilli 6 (12? st Barak 6,5), Amrabat 6(13? st Mandragora 6), Bonaventura 6 (24? st Cabral 6); Ikoné 6,5 (12? st Sottil 6), Jovic 6, Nico González 6,5 (33? st Kouamè sv). A Disposizione: Sirigu, Milenkovic, Cabral, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Mandragora, Bianco, Barak, Brekalo, ...

