Pagelle Fiorentina-Sivasspor 1-0, voti e tabellino Conference League 2022/23 (Di giovedì 9 marzo 2023) Pagelle di Fiorentina-Sivasspor 1-0, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/23. I viola una vittoria importante in vista del ritorno e del passaggio del turno. Fiorentina: Terracciano 6.5; Dodo 6, Martinez Quarta 6.5, Igor 6.5, Biraghi 6.5; Castrovilli 6 (59? Barak 7.5), Amrabat 6 (59? Mandragora 6), Bonaventura 6 (69? Cabral 5.5); Ikoné 6 (59? Sottil 6), Jovic 5.5, Nico Gonzalez 6.5 (80? Kouamé sv). In panchina: Sirigu, Milenkovic, Ranieri, Venuti, Duncan, Bianco, Brekalo. All: Italiano 6.5. Sivasspor: Vural 5; Paluli 5.5, Appindangoye 6, Goutas 6.5, Ciftci 5.5; Arslan 5.5 (80? Ulvestad sv); Cofie 6, Charisis 6; Saiz 5 (59? Gradel 3), Caicedo 5.5 (68? James 6), Yesilyurt 5.5 (80ì N’Jie sv). All: Jorge ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023)di1-0, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di/23. I viola una vittoria importante in vista del ritorno e del passaggio del turno.: Terracciano 6.5; Dodo 6, Martinez Quarta 6.5, Igor 6.5, Biraghi 6.5; Castrovilli 6 (59? Barak 7.5), Amrabat 6 (59? Mandragora 6), Bonaventura 6 (69? Cabral 5.5); Ikoné 6 (59? Sottil 6), Jovic 5.5, Nico Gonzalez 6.5 (80? Kouamé sv). In panchina: Sirigu, Milenkovic, Ranieri, Venuti, Duncan, Bianco, Brekalo. All: Italiano 6.5.: Vural 5; Paluli 5.5, Appindangoye 6, Goutas 6.5, Ciftci 5.5; Arslan 5.5 (80? Ulvestad sv); Cofie 6, Charisis 6; Saiz 5 (59? Gradel 3), Caicedo 5.5 (68? James 6), Yesilyurt 5.5 (80ì N’Jie sv). All: Jorge ...

