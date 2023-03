Pacco alimentare | scopri se anche tu puoi riceverlo in regalo | richiederlo è semplicissimo

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il Governo sta mettendo in campo vari strumenti per aiutare i più bisognosi. Tra questi c’è il. Vediamo di cosa si tratta. Il Governo di Giorgia Meloni ha già messo in campo diverse misure per sostenere le fasce meno abbienti della popolazione e aiutare i più bisognosi. Tra i vari strumenti pensati dal nuovo Esecutivo di Centrodestra c’è il. Vediamo bene in cosa consiste e cosa fare per averlo. Ilconsiste in un contributo concreto/ IlovetradingIl premier Giorgia Meloni è stata chiara: meno bonus ma più aiuti concreti. Con il decreto Giorgetti dello scorso 7 febbraio, infatti, abbiamo detto addio al Superbonus 110%, costato allo Stato non meno di 120 miliardi di euro e, spesso, utilizzato da persone con redditi alti. Il Governo sta ...