Otto marzo, le transfemministe portano in piazza la blasfemia: Madonna a forma di vagina e tanti sbadigli (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar — Non sentite nell'aria questo profumo di liberazione della donna, non sentite l'emancipazione, anzi l'empowerment che vi scorre nelle vene dopo i cortei transfemministi dell'8 marzo corredati dall'immancabile rappresentazione blasfema della Madonna? La Madonna blasfema al corteo dell'8 marzo, che noia Che tipe, 'ste badesse dell'inclusione afflitte dai conflitti irrisolti con la figura paterna. Pronte a marchiare con il termine «Medioevo» qualsiasi idea che non rientri nella dogmatica woke, perché il progresso è il bene assoluto e il passato è o da rottamare o da riscrivere a proprio piacimento; eppure da 60 anni non fanno che abbaiare gli stessi slogan (al massimo ci hanno aggiunto «trans-» o si sono inventate la balla del gap salariale), e portare in piazza le stesse fruste, ...

