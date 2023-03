Otto marzo, garante in cella tra le donne: “Soffrono più dei maschi” (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Il garante provinciale di Caserta dei detenuti Emanuela Belcuore ha visitato per la Festa della Donna il reparto femminile di alta sicurezza “Senna” nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), condividendo con le recluse momenti di riflessione attraverso la lettura di alcune testi da parte delle stesse detenute.Queste ultime hanno anche preparato uno spettacolo teatrale, donato fiori alla direttrice Donatella Rotunno e alle educatrici, ed hanno letto un loro scritto molto toccante riguardante la condizione femminile nel carcere. Alle detenute sono stati distribuiti diversi prodotti di bellezza – previa verifica e ispezione degli stessi – donati dall’associazione Sbarre di Zucchero, ed è seguita la degustazione del dolce ‘mimosa’ realizzato proprio dalle detenute che hanno seguito un corso ad hoc diretto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Ilprovinciale di Caserta dei detenuti Emanuela Belcuore ha visitato per la Festa della Donna il reparto femminile di alta sicurezza “Senna” nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), condividendo con le recluse momenti di riflessione attraverso la lettura di alcune testi da parte delle stesse detenute.Queste ultime hanno anche preparato uno spettacolo teatrale, donato fiori alla direttrice Donatella Rotunno e alle educatrici, ed hanno letto un loro scritto molto toccante riguardante la condizione femminile nel carcere. Alle detenute sono stati distribuiti diversi prodotti di bellezza – previa verifica e ispezione degli stessi – donati dall’associazione Sbarre di Zucchero, ed è seguita la degustazione del dolce ‘mimosa’ realizzato proprio dalle detenute che hanno seguito un corso ad hoc diretto ...

