Ostia, ex Colonia casa per clochard?: FdI pronta alle barricate (Di giovedì 9 marzo 2023) Ostia- Accese le controversie sul futuro dell'xx Colonia Vittorio Emanuele, oggetto di prossime riqualificazioni ritenute, in una nota diffusa alla stampa, poco chiare da Andrea De Priamo e Mariacristina Masi, Senatore e Consigliera di FdI Assemblea Capitolina, che reclamano chiarimenti al Sindaco e al Presidente del Municipio per onestà morale e intellettuale nei confronti dei cittadini. Dichiarano, difatti: "Abbiamo scoperto in Commissione PNRR che la Giunta ha richiesto i fondi per destinare una parte della struttura all'housing temporaneo. Pensavamo francamente che con i fondi del PNRR si potesse investire sull'edificio di pregio per renderlo il fiore all'occhiello di Ostia, con progetti che associassero cultura e sociale – sostengono – . Chiediamo chiarezza da parte del Sindaco e del Presidente del Municipio e qualora non si apra ...

