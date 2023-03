Osservato speciale in Europa: Allegri prepara il colpo a sorpresa (Di giovedì 9 marzo 2023) La Juventus di Massimiliano Allegri segue con molta attenzione le prestazioni di Ritsu Doan, esterno del Friburgo e avversario della Vecchia Signora in Europa League: le ultimissime notizie di calciomercato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 9 marzo 2023) La Juventus di Massimilianosegue con molta attenzione le prestazioni di Ritsu Doan, esterno del Friburgo e avversario della Vecchia Signora inLeague: le ultimissime notizie di calciomercato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

