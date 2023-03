«Ospedali senza tamponi e mascherine». L’ex assessore Gallera ai pm: non lo sapevo (Di giovedì 9 marzo 2023) Il retroscena. Il politico, responsabile della Prevenzione: «Da Alzano a me non è arrivata alcuna segnalazione». Le numerose richieste di Asst Bergamo Est. Le sue due colleghe bergamasche: «Giulio, qui manca pure l’ossigeno». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 9 marzo 2023) Il retroscena. Il politico, responsabile della Prevenzione: «Da Alzano a me non è arrivata alcuna segnalazione». Le numerose richieste di Asst Bergamo Est. Le sue due colleghe bergamasche: «Giulio, qui manca pure l’ossigeno».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Le famiglie delle vittime chiedono giustizia per quanto accadeva negli ospedali: «Dovevi metterti il casco anche se… - LaVeritaWeb : In Puglia e in Campania, gli ospedali costruiti durante la pandemia venivano presentati come fiori all’occhiello. O… - fattoquotidiano : Durante la prima fase della pandemia di Covid, l’ex ministro britannico della Salute Matt Hancock avrebbe autorizza… - Aquilonian23 : @lucatelese Poteva aiutare questa bambina, come tanti bambini costretti a enormi sofferenze negli ospedali... solo… - anna30048679 : RT @camuso_angela: MALATI DI COVID LEGATI AL LETTO, “SEQUESTRATI” NEI REPARTI, INTUBATI SENZA MOTIVO, SENZA CHE NESSUNO POTESSE CONTROLLARE… -