Oslo, pale o diritti (Di giovedì 9 marzo 2023) La transizione energetica non può avvenire senza il rispetto dei diritti delle comunità autoctone. E le 151 turbine eoliche costruite per il Fosen Vind (il più grande parco eolico della first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 marzo 2023) La transizione energetica non può avvenire senza il rispetto deidelle comunità autoctone. E le 151 turbine eoliche costruite per il Fosen Vind (il più grande parco eolico della first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Greta Thunberg arrestata, cosa è successo a Oslo? Tra i motivi del fermo la lotta per le pale eoliche e le renne - francobus100 : Greta Thunberg arrestata, cosa è successo a Oslo? Tra i motivi del fermo la lotta per le pale eoliche e le renne… - Gazzettino : Greta Thunberg arrestata, cosa è successo a Oslo? Tra i motivi del fermo la lotta per le pale eoliche e le renne - ilmessaggeroit : Greta Thunberg arrestata, cosa è successo a Oslo? Tra i motivi del fermo la lotta per le pale eoliche e le renne - blogLinkes : Oslo, la polizia sgombera il sit-in dei Sami contro le pale eoliche. Arriva anche Greta Thunberg -