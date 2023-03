Osimhen e Lozano, importanti novità dal report allenamento del Napoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Mancano due giorni alla sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Atalanta, gara valida per la 26esima giornata di Serie A. La sconfitta con la Lazio non ha sicuramente intaccato la rincorsa del Napoli al terzo scudetto della sua storia, ma gli azzurri vogliono tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. Oggi la squadra si è allenata a Castel Volturno e ci sono novità su Victor Osimhen, assente alla seduta di allenamento di ieri per un permesso concesso dalla società, e Hirving Lozano, fermatosi a causa di un risentimento muscolare. Kvaratskhelia e Kim a Castel Volturno (FOTO: SSC Napoli) Di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale della società. Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Mancano due giorni alla sfida del Diego Armando Maradona trae Atalanta, gara valida per la 26esima giornata di Serie A. La sconfitta con la Lazio non ha sicuramente intaccato la rincorsa delal terzo scudetto della sua storia, ma gli azzurri vogliono tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. Oggi la squadra si è allenata a Castel Volturno e ci sonosu Victor, assente alla seduta didi ieri per un permesso concesso dalla società, e Hirving, fermatosi a causa di un risentimento muscolare. Kvaratskhelia e Kim a Castel Volturno (FOTO: SSC) Di seguito ilpubblicato sul sito ufficiale della società. Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training ...

