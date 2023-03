Oscar 2023, vincerà il ridicolo guazzabuglio Everything everywhere all at Once. Ma sono altri i film che meritano il premio (Di giovedì 9 marzo 2023) Forse non l’avete ancora capito. Ma Everything everywhere all at Once, diretto dai The Daniels (due tizi che sembrano usciti da Zoolander di Stiller) sbancherà gli Oscar 2023. Pensate, questo ridicolo guazzabuglio che adopera l’espediente formale del multiverso – le altre vite che avresti potuto vivere ma non hai vissuto – come foglia di fico per una clamorosa mancanza di cinema, verrà glorificato come il film più importante dell’anno. Coda insegna. Oramai non c’è peggior Oscar di quelli conferiti per meriti modaioli e ideologici. Oltretutto nell’epoca della filosofia debole e fiacca dell’immagine come frammento che senso ha opporsi con la tradizione dei classici? Tanto vale inabissarsi sulla poltroncina al primo cambio di mondo quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Forse non l’avete ancora capito. Maall at, diretto dai The Daniels (due tizi che sembrano usciti da Zoolander di Stiller) sbancherà gli. Pensate, questoche adopera l’espediente formale del multiverso – le altre vite che avresti potuto vivere ma non hai vissuto – come foglia di fico per una clamorosa mancanza di cinema, verrà glorificato come ilpiù importante dell’anno. Coda insegna. Oramai non c’è peggiordi quelli conferiti per meriti modaioli e ideologici. Oltretutto nell’epoca della filosofia debole e fiacca dell’immagine come frammento che senso ha opporsi con la tradizione dei classici? Tanto vale inabissarsi sulla poltroncina al primo cambio di mondo quando ...

