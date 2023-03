Oscar 2023, Top Gun: Maverick ed Elvis sono i film nominati dall'Academy più visti in streaming (Di giovedì 9 marzo 2023) Nuovi dati provenienti da un sito specializzato hanno confermato che Top Gun: Maverick ed Elvis sono i film nominati agli Oscar 2023 con il maggior numero di visualizzazioni in streaming. Con l'avvicinarsi degli Oscar 2023, aumenta anche la curiosità in merito al titolo che conquisterà l'ambita statuetta come Miglior film di questa edizione. Partendo dalle nomination rivelate il 24 gennaio, gli esperti di settore hanno cominciato a fare delle ipotesi sul potenziale vincitore, prendendo in esame i risultati ottenuti dalle pellicole in gara sui vari portali di streaming. Il quadro generale dimostra, ancora una volta, che il grande amore ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023) Nuovi dati provenienti da un sito specializzato hanno confermato che Top Gun:edaglicon il maggior numero di visualizzazioni in. Con l'avvicinarsi degli, aumenta anche la curiosità in merito al titolo che conquisterà l'ambita statuetta come Migliordi questa edizione. Partendoon rivelate il 24 gennaio, gli esperti di settore hanno cominciato a fare delle ipotesi sul potenziale vincitore, prendendo in esame i risultati ottenutie pellicole in gara sui vari portali di. Il quadro generale dimostra, ancora una volta, che il grande amore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Giancarlo Giannini è stato premiato con la posa della stella numero 2.752 sulla Hollywood Walk of Fame: 'La dedico… - Silvano61597632 : RT @enricofromitaly: Notte degli Oscar 2023: A Zelenskyj è stato negato un discorso agli Oscar per il secondo anno consecutivo, scrive Vari… - zazoomblog : Zelensky umiliato da Hollywood: per la secondo volta respinta la richiesta di poter intervenire in video alla cerim… - SkyTG24 : Oscar, Miglior Attore Protagonista: i candidati, da Brendan Fraser a Colin Farrel. FOTO - Aegonconquista : RT @enricofromitaly: Notte degli Oscar 2023: A Zelenskyj è stato negato un discorso agli Oscar per il secondo anno consecutivo, scrive Vari… -