Oscar 2023, Pedro Pascal tra i presentatori, con Harrison Ford e Halle Berry (Di giovedì 9 marzo 2023) Annunciati altri presentatori per gli Oscar 2023, la 95esima edizione dei premi cinematografici più importanti al mondo. Come rivelato dai produttori esecutivi Glenn Weiss, Ricky Kirshner e Molly McNearney, sul palco saliranno Pedro Pascal, il protagonista di The Last of Us, l’attrice Premio Oscar Halle Berry, Harrison Ford, Kate Hudson e, direttamente dal Marvel Cinematic Universe, Elizabeth Olsen. Insieme a loro, ci saranno anche Julia Louis Dreyfus, Paul Dano (l’Enigmista di The Batman), Mindy Kaling, Cara Delevingne, Eva Longoria, Andie MacDowell e John Travolta. La cerimonia, ve lo ricordiamo, si terrà nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 e sarà presentata da Jimmy Kimmel. Lenny Kravitz sarà il superospite ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023) Annunciati altriper gli, la 95esima edizione dei premi cinematografici più importanti al mondo. Come rivelato dai produttori esecutivi Glenn Weiss, Ricky Kirshner e Molly McNearney, sul palco saliranno, il protagonista di The Last of Us, l’attrice Premio, Kate Hudson e, direttamente dal Marvel Cinematic Universe, Elizabeth Olsen. Insieme a loro, ci saranno anche Julia Louis Dreyfus, Paul Dano (l’Enigmista di The Batman), Mindy Kaling, Cara Delevingne, Eva Longoria, Andie MacDowell e John Travolta. La cerimonia, ve lo ricordiamo, si terrà nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 e sarà presentata da Jimmy Kimmel. Lenny Kravitz sarà il superospite ...

