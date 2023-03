Oscar 2023, no all’intervento di Zelensky (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – No all’intervento di Volodymyr Zelensky alla cerimonia degli Oscar 2023 in programma domenica 12 marzo. Per la seconda volta, gli organizzatori degli Oscar hanno respinto la richiesta del presidente ucraino di intervenire online alla premiazione. Lo scrive Variety, spiegando che la richiesta del leader ucraino era stata inoltrata da Mike Simpson, noto agente di spettacolo. Ma l’Academy ha rifiutato, malgrado Zelensky sia intervenuto in video ai Grammy Award e ai Golden Globes. Zelensky è entrato in contatto con Simpson tramite il suo cliente Aaron Kaufman, regista del documentario sull’ Ucraina Superpower, con Sean Penn. L’anno scorso il producer degli Oscar Will Packer aveva declinato la richiesta di Zelensky, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Nodi Volodymyralla cerimonia degliin programma domenica 12 marzo. Per la seconda volta, gli organizzatori deglihanno respinto la richiesta del presidente ucraino di intervenire online alla premiazione. Lo scrive Variety, spiegando che la richiesta del leader ucraino era stata inoltrata da Mike Simpson, noto agente di spettacolo. Ma l’Academy ha rifiutato, malgradosia intervenuto in video ai Grammy Award e ai Golden Globes.è entrato in contatto con Simpson tramite il suo cliente Aaron Kaufman, regista del documentario sull’ Ucraina Superpower, con Sean Penn. L’anno scorso il producer degliWill Packer aveva declinato la richiesta di, ...

