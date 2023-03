Oscar 2023: il post di Michelle Yeoh, poi cancellato, suona come un attacco a Cate Blanchett (Di giovedì 9 marzo 2023) Michelle Yeoh ha pubblicato (e poi cancellato) su Instagram un post che parla dell'assenza di donne di colore tra le vincitrici dell'Oscar come miglior attrice protagonista da 20 anni, ma l'occhio cade sui riferimenti alla rivale Cate Blanchett. Torna a riaccendersi la polemica sugli "Oscar too white" per via di un post di Michelle Yeoh. La star malese, candidata agli Oscar come miglior attrice protagonista per Everything Everywhere all at Once, ha pubblicato su Instagram uno stralcio di un articolo di Vogue che denuncia l'assenza di donne di colore tra le vincitrici dell'Oscar come miglior attrice protagonista da 20 ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023)ha pubblicato (e poi) su Instagram unche parla dell'assenza di donne di colore tra le vincitrici dell'miglior attrice protagonista da 20 anni, ma l'occhio cade sui riferimenti alla rivale. Torna a riaccendersi la polemica sugli "too white" per via di undi. La star malese, candidata aglimiglior attrice protagonista per Everything Everywhere all at Once, ha pubblicato su Instagram uno stralcio di un articolo di Vogue che denuncia l'assenza di donne di colore tra le vincitrici dell'miglior attrice protagonista da 20 ...

