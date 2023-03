Oroscopo Paolo Fox Venerdì 10 Marzo 2023 | Pesci energico

Leggi su zon

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’diFox per oggi,10Ariete Si apre un fine settimana vivace per voi, vi trovo sempre più agguerriti. Se non avete vinto qualche sfida negli ultimi due anni non demordete che ce ne saranno altre da vincere. In amore ci potrebbe essere una ricompensa e le stelle aiutano i nuovi incontri. Toro Avrete bisogno di una mano perché le responsabilità che ti sono state affidate sono pesanti. Con i Bilancia e i Cancro possono nascere delle perplessità. Gemelli Fine settimana intrigante per voi anche se ci dovrà essere una revisione di tuti legami e rapporti, persino delle situazioni di lavoro. Chi ha vissuto problemi di tipo economico di parlare in maniera chiara. Attenti in alcuni rapporti: potrebbero nascere discussioni con un Sagittario o un Vergine. Cancro Un fine ...