Oroscopo Branko Giovedì 9 Marzo 2023 | Ariete agitato

Leggi su zon

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’diper oggi,Purtroppo giornata negativa per voi. Però potrebbero esserci soddisfazioni per voi. Non agitatevi per motivi futili. Toro Sentite bisogno di vivere attorno persone nuove e di vivere situazioni amorose più passionali.vi prepara grandi sorprese: tutta la primavera lo farà. Non prendetela a male quando vi sentite scoraggiati. Bene nel lavoro e nelle finanze. Gemelli Riprendetevi fisicamente dopo questa Luna piena. Iniziano nuove storie anche per voi, dovete cominciare ad una nuova fase di vita. Per i più grandi che si avvicinano alla pensione sarebbe meglio cominciare a sistemare le faccende burocratiche. Può capitare un colpo di fortuna sul lavoro. Cancro Oggi non sarete una piacevole compagnia ma vi ...