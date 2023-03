Oriana Marzoli, notte d’amore con Antonino: Giaele esagera con i dettagli (Di giovedì 9 marzo 2023) Nella casa del Grande Fratello Vip 7, le vippone donne hanno celebrato tutte insieme la Festa delle donne. Le concorrenti si sono lasciate andare ad una serata leggera con una bella cena e tante chiacchiere. Giocando ad obbligo e verità, Giaele De Donà ha però fatto una domanda un po’ scomoda ad Oriana Marzoli. Giaele ha chiesto all’influencer venezuelana di raccontare la sua notte d’amore nella casa con Antonino Spinalbese. Oriana Marzoli racconta la notte d’amore con Antonino Spinalbese La De Donà ha detto alla Marzoli che tutt’Italia sa che tra lei e Antonino c’è stata questa notte d’amore. Per questo motivo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 9 marzo 2023) Nella casa del Grande Fratello Vip 7, le vippone donne hanno celebrato tutte insieme la Festa delle donne. Le concorrenti si sono lasciate andare ad una serata leggera con una bella cena e tante chiacchiere. Giocando ad obbligo e verità,De Donà ha però fatto una domanda un po’ scomoda adha chiesto all’influencer venezuelana di raccontare la suanella casa conSpinalbese.racconta laconSpinalbese La De Donà ha detto allache tutt’Italia sa che tra lei ec’è stata questa. Per questo motivo ...

