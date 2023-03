“Ora essere incinta è pericoloso”: 5 donne fanno causa al Texas per negato aborto (Di giovedì 9 marzo 2023) Ashley Brandt, Lauren Hall, Lauren Miller, Anna Zargarian e Amanda Zurawski sono le 5 donne che hanno fatto causa allo Stato del Texas, in una denuncia di 91 pagine per negato aborto, come riporta la stampa internazionale. Le 5 donne, insieme a due operatrici sanitarie e al Center for Reproductive Justice, che ha intentato l’azione legale per loro, denunciano il Texas per aver negato loro il diritto all’aborto nonostante i rischi per la loro vita. Questa è la prima azione legale di donne incinte dopo l’annullamento della Roe v. Wade. Dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti, l’estate scorsa, ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade che garantiva il diritto all’aborto a livello federale, il ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 9 marzo 2023) Ashley Brandt, Lauren Hall, Lauren Miller, Anna Zargarian e Amanda Zurawski sono le 5che hanno fattoallo Stato del, in una denuncia di 91 pagine per, come riporta la stampa internazionale. Le 5, insieme a due operatrici sanitarie e al Center for Reproductive Justice, che ha intentato l’azione legale per loro, denunciano ilper averloro il diritto all’nonostante i rischi per la loro vita. Questa è la prima azione legale diincinte dopo l’annullamento della Roe v. Wade. Dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti, l’estate scorsa, ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade che garantiva il diritto all’a livello federale, il ...

