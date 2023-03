“Ora dimmi del ses*o con Edoardo”. Antonella, imbarazzo trash al GF Vip. Micol ‘costretta’ rispondere (Di giovedì 9 marzo 2023) Si respira un’aria nuova all’interno del GF Vip 7 da quando. Spartani e Persiani sembrano aver deposto le armi e hanno iniziato a ridere e scherzare. Da circa una settimana nella Casa regna, quindi, la pace, forse grazie al ritrovato equilibrio tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Anche Giaele e Micol hanno cambiato approccio con Antonella Fiordelisa e ora le tre sembrano andare molto d’accordo. A loro piace questa versione dell’influencer giocosa e per nulla provocatrice. Cosa che piace molto anche a Oriana, prima finalista del GF Vip 7, la quale ha ricevuto anche gli applauso della ‘nemica’ Antonella. La cosa non piace però a Nikita che Davide. I due vipponi stanno sull’attenti. “Antonella è sparita” dice Davide, deluso dai comportamenti dell’amica. Leggi anche: “Oggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Si respira un’aria nuova all’interno del GF Vip 7 da quando. Spartani e Persiani sembrano aver deposto le armi e hanno iniziato a ridere e scherzare. Da circa una settimana nella Casa regna, quindi, la pace, forse grazie al ritrovato equilibrio traFiordelisi eDonnamaria. Anche Giaele ehanno cambiato approccio conFiordelisa e ora le tre sembrano andare molto d’accordo. A loro piace questa versione dell’influencer giocosa e per nulla provocatrice. Cosa che piace molto anche a Oriana, prima finalista del GF Vip 7, la quale ha ricevuto anche gli applauso della ‘nemica’. La cosa non piace però a Nikita che Davide. I due vipponi stanno sull’attenti. “è sparita” dice Davide, deluso dai comportamenti dell’amica. Leggi anche: “Oggi ...

