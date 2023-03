Operazione dei carabinieri contro la ‘ndrangheta a Gioia Tauro, arrestate 49 persone (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono state arrestate 49 persone nel corso dell’Operazione Hybris contro la ‘ndrangheta di Gioia Tauro, 15 di queste sono finite ai domiciliari mentre per le altre 34 sono state disposte ordinanze di custodia cautelare. Nel corso dell’Operazione è stata sequestrata un’azienda e due proprietà Operazione ‘ndrangheta Gioia Tauro Nel corso dell’Operazione Hybris dei carabinieri di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono state49nel corso dell’Hybrisladi, 15 di queste sono finite ai domiciliari mentre per le altre 34 sono state disposte ordinanze di custodia cautelare. Nel corso dell’è stata sequestrata un’azienda e due proprietàNel corso dell’Hybris deidi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Assistiamo alla più grande, coordinata e amorale operazione di diseducazione della gente da parte di alte figure is… - poliziadistato : #pernondimenticare Nicola Calipari, per oltre 20 anni fu un funzionario della #PoliziadiStato e poi agente dei serv… - Viminale : #Roma, in corso a #SanBasilio operazione della @poliziadistato per la liberazione di altri 4 alloggi #Ater occupati… - citynowit : Il commento del presidente della Commissione parlamentare antimafia Morra sull'operazione di oggi dei Carabinieri?? - giuliogaia : @fratotolo2 Nel periodo 2014/2017 con l'operazione Mare Nostrum la nostra Marina Militare è stata impiegata per tra… -