(Di giovedì 9 marzo 2023) È in corso un'deidel Gruppo territoriale di Gioia Taurola 'per l'esecuzione di 49 ordinanze di custodia cautelare. L', denominata "Hybris", ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Rifiuti speciali falsamente sottoposti a operazioni di recupero e poi rivenduti come materiale da utilizzare per la… - iconanews : Operazione carabinieri contro la 'ndrangheta, 49 arresti - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Operazione dei carabinieri contro l'ndrangheta, 49 arresti Colpite le cosche Piromalli e Molè d… - fisco24_info : Operazione dei carabinieri contro l'ndrangheta, 49 arresti: Colpite le cosche Piromalli e Molè di Gioia Tauro - fisco24_info : Operazione carabinieri contro la 'ndrangheta, 49 arresti: Di cui 15 domiciliari. Colpite le cosche Piromalli e Molè. -

È in corso un'deidel Gruppo territoriale di Gioia Tauro contro la 'ndrangheta per l'esecuzione di 49 ordinanze di custodia cautelare. L', denominata "Hybris", coordinata dalla Dda ...I provvedimenti restrittivi seguono una complessa attività investigativa, condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppodi Gioia Tauro tra il 2020 e il 2021. L', indicata in ...Solo pochi mesi fa, a dicembre, era stato arrestato durante un'della sezione Antidroga della Squadra Mobile nel suo appartamento "bunker" di via Testi ...perquisizione operata dai...

