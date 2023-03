Omicidio Yana Malayko, l'ex fidanzato Dumitru Stratan confessa: "L'ho uccisa io" (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo quasi due mesi trascorsi nel carcere di Mantova, il 33enne moldavo Dumitru Stratan ha confessato l’Omicidio della sua ex fidanzata 23enne: “Sì, ho ucciso io Yana Malayko. Ma non l'ho fatto di proposito”. Il giovane sostiene di non avere premeditato il delitto. Nei giorni scorsi Stratan aveva chiesto, difeso dai suoi avvocati Andrea Pongiluppi e Domenico Grande Aracri, di essere sentito in carcere dal procuratore capo Manuela Fasolato e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Mantova. Stratan è in carcere dallo scorso 20 gennaio con l’accusa di Omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo quasi due mesi trascorsi nel carcere di Mantova, il 33enne moldavohato l’della sua ex fidanzata 23enne: “Sì, ho ucciso io. Ma non l'ho fatto di proposito”. Il giovane sostiene di non avere premeditato il delitto. Nei giorni scorsiaveva chiesto, difeso dai suoi avvocati Andrea Pongiluppi e Domenico Grande Aracri, di essere sentito in carcere dal procuratore capo Manuela Fasolato e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Mantova.è in carcere dallo scorso 20 gennaio con l’accusa divolontario premeditato e occultamento di cadavere.

