Omicidio Yana | l’ex fidanzato ha confessato il delitto

Dopo due mesi di silenzio, Dumitru Stratan ha confessato l'Omicidio di Yana Malaiko: la giovane di 23 anni, cresciuta a Romano di Lombardia, si era trasferita proprio insieme a lui a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove il 20 gennaio scorso si è consumato il delitto. È stata la Procura di Mantova, in un comunicato, a riferire della svolta avvenuta in carcere, con istanza di interrogatorio avanzata dallo stesso indagato: dopo essersi sempre avvalso della facoltà di non rispondere, in presenza dei suoi difensori nella giornata di mercoledì 8 marzo ha deciso di fornire la propria versione dei fatti. Accusato di Omicidio doloso, aggravato dalla premeditazione e dal fatto di aver agito nei confronti di una persona con cui vi era stata una relazione affettiva, a Stratan viene contestato ...

