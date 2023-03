Omicidio di Yana Malayko, l’ex fidanzato Dumitru Stratan confessa: “L’ho uccisa per errore”. I risultati dell’autopsia però lo smentiscono (Di giovedì 9 marzo 2023) Omicidio Yana ultime notizie. Svolta clamorosa nell’inchiesta sul delitto della giovane barista ucraina. La giovane era scomparsa lo scorso 20 gennaio e il suo corpo è stato ritrovato circa un mese dopo sotto una catasta di legna in un campo al confine tra la provincia di Mantova e quella di Brescia, non lontano dal laghetto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023)ultime notizie. Svolta clamorosa nell’inchiesta sul delitto della giovane barista ucraina. La giovane era scomparsa lo scorso 20 gennaio e il suo corpo è stato ritrovato circa un mese dopo sotto una catasta di legna in un campo al confine tra la provincia di Mantova e quella di Brescia, non lontano dal laghetto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoNuovo : OMICIDIO DI YANA MALAIKO: L'IMPUTATO RISPONDE ALLE DOMANDE - - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Omicidio Yana, confessa l'ex fidanzato: 'L'ho colpita ma non volevo ucciderla' - TgrRaiLombardia : Omicidio Yana, confessa l'ex fidanzato: 'L'ho colpita ma non volevo ucciderla' - meteosergio1 : BENE BRAVI! È il provvedimento giusto per ridare la fiducia nelle istituzioni agli italiani! Non si invochi la l… - CinziaSally : BASTA.???????????????????? Coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio -