Omicidio a Pinerolo, donna uccisa a martellate dal figlio di 23 anni (Di giovedì 9 marzo 2023) Aggressione mortale questa mattina nell'abitazione di via Sommeiller 32. Il giovane è stato fermato: a dare l'allarme è stato il marito della vittima ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Aggressione mortale questa mattina nell'abitazione di via Sommeiller 32. Il giovane è stato fermato: a dare l'allarme è stato il marito della vittima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Pinerolo: tentato omicidio in via Sommelier, donna colpita a martellate dal figlio - infoitinterno : Omicidio a Pinerolo: 45enne uccisa dal figlio in casa - andreastoolbox : Una donna è stata uccisa dal figlio a martellate #donna #Una #è #uccisa #stata ??????? - infoitinterno : Pinerolo: omicidio in via Sommelier, donna colpita a martellate dal figlio - Radio1Rai : ??#Femminicidio #Torino Una donna di 45 anni è stata uccisa a colpi di martello dal figlio ventitreenne, di origini… -