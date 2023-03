Oltre Rdc e Mia: la “Gol” è già attiva per aiutare a trovare lavoro (Di giovedì 9 marzo 2023) Oltre al Reddito di cittadinanza e la Misura sull’inclusione attiva nell’ambito del Pnrr è stata già lanciata la Gol, Garanzia occupabilità lavoratori. Punta al reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro. È attiva la garanzia occupabilità lavoratori Campagna Gol – Ph Credit Centro Formativo Giuseppe ZanardelliNell’ambito del Pnrr è stata lanciata la Garanzia occupabilità lavoratori, per cui sono stati già stanziati più di 4 miliardi di euro fino al 2025. L’intento è quello del reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, per ora tra chi è stato inserito nel piano Gol da Oltre tre mesi solo il 17% risulta occupato. La funzione del governo è spostare il perno dalla sfera assistenzialista alla funzione di supporto delle politiche attive del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 marzo 2023)al Reddito di cittadinanza e la Misura sull’inclusionenell’ambito del Pnrr è stata già lanciata la Gol, Garanzia occupabilità lavoratori. Punta al reinserimento dei disoccupati nel mondo del. Èla garanzia occupabilità lavoratori Campagna Gol – Ph Credit Centro Formativo Giuseppe ZanardelliNell’ambito del Pnrr è stata lanciata la Garanzia occupabilità lavoratori, per cui sono stati già stanziati più di 4 miliardi di euro fino al 2025. L’intento è quello del reinserimento dei disoccupati nel mondo del, per ora tra chi è stato inserito nel piano Gol datre mesi solo il 17% risulta occupato. La funzione del governo è spostare il perno dalla sfera assistenzialista alla funzione di supporto delle politiche attive del ...

