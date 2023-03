Olimpiadi Parigi 2024, Giovanni Malagò: “Qualificarsi in massa” (Di giovedì 9 marzo 2023) Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano e Giovanni Malagò ha provato subito ad alzare l’asticella per tutti gli sportivi azzurri. Nel corso della presentazione del libro “Tokyo 2020, l’Italia chiamò” di Carmelo Lentino e Roberto Messina, il presidente del CONI ha infatti rilasciato una serie di dichiarazioni motivanti verso tutto lo sport italiano. Proprio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Ledisi avvicinano eha provato subito ad alzare l’asticella per tutti gli sportivi azzurri. Nel corso della presentazione del libro “Tokyo 2020, l’Italia chiamò” di Carmelo Lentino e Roberto Messina, il presidente del CONI ha infatti rilasciato una serie di dichiarazioni motivanti verso tutto lo sport italiano. Proprio ... TAG24.

