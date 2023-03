Olimpiadi Parigi 2024, Giovanni Malagò: “Per migliorare i risultati di Tokyo, dobbiamo qualificarci in massa!” (Di giovedì 9 marzo 2023) I successi di Marcell Jacobs e dell’atletica, le emozioni del nuoto e tanto altro: questo viene in mente parlando delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nonostante le paure per la pandemia Covid-19, l’edizione nipponica ha dato modo alla selezione del Bel Paese di fare la storia, tenendo conto della pesantezza di alcune medaglie, del numero delle stesse (40) e della presenza a podio in tantissime discipline. Sarà possibile fare meglio a Parigi l’anno venturo? L’obiettivo è questo e per Giovanni Malagò, presidente del CONI, non ci sono molti modi per raggiungere questo traguardo: “Per migliorare le 40 medaglie intanto dobbiamo qualificarci. Se riusciamo a farlo in modo massiccio possiamo ancora raccontare che i sogni diventano realtà e fare meglio di quanto ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) I successi di Marcell Jacobs e dell’atletica, le emozioni del nuoto e tanto altro: questo viene in mente parlando delledi2020. Nonostante le paure per la pandemia Covid-19, l’edizione nipponica ha dato modo alla selezione del Bel Paese di fare la storia, tenendo conto della pesantezza di alcune medaglie, del numero delle stesse (40) e della presenza a podio in tantissime discipline. Sarà possibile fare meglio al’anno venturo? L’obiettivo è questo e per, presidente del CONI, non ci sono molti modi per raggiungere questo traguardo: “Perle 40 medaglie intanto. Se riusciamo a farlo in modo massiccio possiamo ancora raccontare che i sogni diventano realtà e fare meglio di quanto ...

