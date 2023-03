Olimpia Milano-Partizan, Messina: “Nel secondo tempo abbiamo attaccato meglio, giochiamo una partita alla volta” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha commentato la vittoria arrivata contro il Partizan con il punteggio di 76-62: “abbiamo speso molte energie, nel secondo tempo abbiamo attaccando meglio e variando molto nelle conclusioni cercando spesso Baron che ha fatto una gran partita. Tutto però passa dalla difesa, non si può pensare di vincere una partita di Eurolega senza la difesa. Oggi abbiamo sfruttato un leggero calo del Partizan nell’ultimo quarto. giochiamo una partita alla volta, oggi siamo contenti della nostra prestazione e della sesta vittoria in fila”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Il coach dell’, Ettore, ha commentato la vittoria arrivata contro ilcon il punteggio di 76-62: “speso molte energie, nelattaccandoe variando molto nelle conclusioni cercando spesso Baron che ha fatto una gran. Tutto però passa ddifesa, non si può pensare di vincere unadi Eurolega senza la difesa. Oggisfruttato un leggero calo delnell’ultimo quarto.una, oggi siamo contenti della nostra prestazione e della sesta vittoria in fila”. SportFace.

