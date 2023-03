Ok unanime del Senato al ddl sul Teatro Regio di Parma (Di giovedì 9 marzo 2023) L'aula del Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge per dichiarare monumento nazionale il Teatro Regio di Parma. Il voto è avvenuto per alzata di mano. Ora il testo passerà alla Camera ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) L'aula delha approvato all'unanimità il disegno di legge per dichiarare monumento nazionale ildi. Il voto è avvenuto per alzata di mano. Ora il testo passerà alla Camera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Tiberi, le scuse dopo aver sparato al gatto: 'Pentito, un gesto stupido' - La Gazzetta dello Sport - Pentimento? Qu… - news_bologna : Ok unanime del Senato al ddl sul Teatro Regio di Parma - CRToscana : #openCRT Il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazioni storiche in Toscana si arricchisce con il Corte… - ilaema85 : @MurgiaNicole93 Pensavo volessi chiedere scusa a tutti le persone affette da SINDROME DI DOWN che hai offeso e deri… - LaviniaRittator : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'Il vecchio sinedrio del PD degli ultimi 20-30 anni è unanime su #Schlein' -