Ok Aifa a rimborsabilità nuovo farmaco anti-colesterolo first-in-class (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità del trattamento first-in-class (primo nel suo genere con questo meccanismo d'azione) di acido bempedoico e dell'associazione a dose fissa di acido bempedoico ed ezetimibe, per il trattamento di pazienti adulti i cui livelli di colesterolo Ldl (C-Ldl) nel sangue restano troppo elevati nonostante l'assunzione di trattamenti come le statine e altre terapie ipolipemizzanti. In Italia l'acido bempedoico e la sua associazione a dose fissa con ezetimibe sono prescrivibili in regime di rimborsabilità tramite una scheda di prescrizione. Lo rende noto Daiichi Sankyo, il Gruppo che ha sviluppato e messo in commercio il nuovo farmaco presentato a Roma durante la ...

