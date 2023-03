“Oh, non puoi baciarmi”. Lei si butta addosso, Onestini scioccato: finisce malissimo (Di giovedì 9 marzo 2023) In queste ultime ore le inquiline, dello spiato appartamento del GF Vip 7, si sono potute godere una cena in occasione della festa della donna. Di conseguenza, sia spartane e che persiane si sono sedute intorno allo stesso tavolo alzando come sempre troppo il gomito. Poi il bacio tra Giaele De Donà e Luca Onestini. Ogni volta che circola del vino in quel del GF Vip 7, e vale per tutte le edizioni, le bottiglie si esauriscono nel giro di qualche minuto. Spesso nascono anche furiosi litigi per la distribuzione dei calici, essendo un momento di distensione, di evasione per tutti. Ma forse Giaele De Donà ha esagerato con Luca Onestini. GF Vip, ha provato a baciare Luca Onestini Mentre le concorrenti delle due diverse fazioni cercavano di trovare punti di incontro chiacchierando, tra un bicchiere e l’altro, gli uomini del GF ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 9 marzo 2023) In queste ultime ore le inquiline, dello spiato appartamento del GF Vip 7, si sono potute godere una cena in occasione della festa della donna. Di conseguenza, sia spartane e che persiane si sono sedute intorno allo stesso tavolo alzando come sempre troppo il gomito. Poi il bacio tra Giaele De Donà e Luca. Ogni volta che circola del vino in quel del GF Vip 7, e vale per tutte le edizioni, le bottiglie si esauriscono nel giro di qualche minuto. Spesso nascono anche furiosi litigi per la distribuzione dei calici, essendo un momento di distensione, di evasione per tutti. Ma forse Giaele De Donà ha esagerato con Luca. GF Vip, ha provato a baciare LucaMentre le concorrenti delle due diverse fazioni cercavano di trovare punti di incontro chiacchierando, tra un bicchiere e l’altro, gli uomini del GF ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #RegnoUnito Il premier Rishi #Sunak annuncia la proposta di riforma del sistema d'asilo: 'Se arrivi illegalmente ne… - Sfigatto : QUELLE PROPOSTE CHE NON PUOI RIFIUTARE ?? - LoPsihologo : Non sono uno studente lavoratore, ma un lavoratore studente. All'inizio, quando ti rendi conto di questo, fai molta… - sabripillot : RT @SFrancio63: Verba volant, video manent… anche se ora vai a fare #unaTARDIVA_gita_aCUTRO il passato non lo puoi cancellare, e ora che la… - Engi180272 : RT @eemanuela0r2: Tu sei arte … non puoi piacere a chiunque…ognuno vede la sfaccettatura che più gli arriva… -