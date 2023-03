“Oggi sono guai”. GF Vip 7, stanotte Antonella e Donnamaria l’hanno fatta grossa: vietatissimo (Di giovedì 9 marzo 2023) GF Vip 7, Antonella e Edoardo rischiano grosso. Altro episodio di cui si discuterà parecchio. È successo nella notte e i protagonisti sono ancora una volta loro, la spadaccina di Salerno e il volto noto di Forum. I due gieffini non riescono a staccarsi l’uno dall’altra, nonostante il loro rapporto sia stato sempre burrascoso e per qualcuno addirittura ‘tossico’. Negli ultimi giorni c’è stata l’ennesima rottura con tentativi di riavvicinamento da parte di Donnamaria che hanno fatto storcere il naso a parecchi. Ora entrambi rischiano grosso per quello che hanno fatto. Nella Casa la tensione sale di giorno in giorno visto che ci avviciniamo a grandi passi al gran finale previsto per lunedì 3 aprile. Oriana Marzoli è stata nominata dagli altri concorrenti come prima finalista. Intanto tra i nominati Davide Donadei e Sofia Giaele De Donà ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) GF Vip 7,e Edoardo rischiano grosso. Altro episodio di cui si discuterà parecchio. È successo nella notte e i protagonistiancora una volta loro, la spadaccina di Salerno e il volto noto di Forum. I due gieffini non riescono a staccarsi l’uno dall’altra, nonostante il loro rapporto sia stato sempre burrascoso e per qualcuno addirittura ‘tossico’. Negli ultimi giorni c’è stata l’ennesima rottura con tentativi di riavvicinamento da parte diche hanno fatto storcere il naso a parecchi. Ora entrambi rischiano grosso per quello che hanno fatto. Nella Casa la tensione sale di giorno in giorno visto che ci avviciniamo a grandi passi al gran finale previsto per lunedì 3 aprile. Oriana Marzoli è stata nominata dagli altri concorrenti come prima finalista. Intanto tra i nominati Davide Donadei e Sofia Giaele De Donà ...

