Oggi il Consiglio dei ministri a Cutro, in città appare una scritta contro Piantedosi (Di giovedì 9 marzo 2023) Alle 15.30 il Consiglio dei ministri si riunirà in maniera straordinaria a Cutro, il comune calabrese in cui è accaduto il tragico naufragio di un barcone che ha provocato finora 72 morti accertate di persone migranti. Il governo Meloni è pronto ad approvare un decreto per regolarizzare i flussi di ingresso legale di lavoratori stranieri in Italia e per contrastare l’immigrazione irregolare. Secondo le ultime indiscrezioni, il Governo potrebbe approvare un unico decreto per semplificare l’iter burocratico per chiedere di entrare legalmente in Italia e per costruire i centri di permanenza per i rimpatri, in modo da facilitare le espulsioni. Il Consiglio dei ministri probabilmente cercherà anche di inasprire le pene per i trafficanti di migranti, introducendo l’aggravante in caso di morte in mare. Sono ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 marzo 2023) Alle 15.30 ildeisi riunirà in maniera straordinaria a, il comune calabrese in cui è accaduto il tragico naufragio di un barcone che ha provocato finora 72 morti accertate di persone migranti. Il governo Meloni è pronto ad approvare un decreto per regolarizzare i flussi di ingresso legale di lavoratori stranieri in Italia e per contrastare l’immigrazione irregolare. Secondo le ultime indiscrezioni, il Governo potrebbe approvare un unico decreto per semplificare l’iter burocratico per chiedere di entrare legalmente in Italia e per costruire i centri di permanenza per i rimpatri, in modo da facilitare le espulsioni. Ildeiprobabilmente cercherà anche di inasprire le pene per i trafficanti di migranti, introducendo l’aggravante in caso di morte in mare. Sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescaChaouq : #8marzo non usa il femminile per indicare mestieri declinati al maschile e non ritiene che sia offensivo, non è mai… - ZZiliani : Oggi Consiglio di Lega: i presidenti potrebbero chiedere la risoluzione del suo contratto (servono 14 voti). Per mi… - Palazzo_Chigi : Si è tenuto oggi a Palazzo Chigi un tavolo sulla crisi idrica, presieduto dal Presidente del Consiglio… - Giancar71370236 : @SusannaCeccardi @matteosalvinimi Avesse avuto un po più di palle in questi ultimi 3 anni, oggi era presidente del… - elena51847647 : RT @LucaDondoni: In #Musicaperlemieorecchie. continua la settimana dedicata ai #DeLaSoul. Oggi vi consiglio “Say No Go” uno dei picchi musi… -