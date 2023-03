Octopath Traveler 2 Recensione: una tradizione destinata a sparire (Di giovedì 9 marzo 2023) Octopath Traveler 2 Recensione Dopo esserci ripetuti fino allo stremo che vogliamo modernizzazione dei vecchi franchise, nuove emozioni, azione, situazioni in tempo reale verosimili e tanto altro riguardo Final Fantasy XVI (che non è nemmeno ancora uscito) eccoci qua. Felici come bambini di fronte a un Octopath Traveler 2 in stato di grazia pixelata, con grafica 2DHD, certo, ma sempre pixelata, battaglie a turni e classi, punti magia e pozioni che più classiche non si poteva. Non è perfetto: molti dei problemi che affliggevano il suo predecessore non sono stati risolti, dimostrando che forse nemmeno erano problemi: erano scelte (problematiche). Gli otto protagonisti sono più carismatici, le loro storie hanno risvolti inaspettati e intrecci complessi. Però, restano troppo “antologiche” e distinte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 marzo 2023)Dopo esserci ripetuti fino allo stremo che vogliamo modernizzazione dei vecchi franchise, nuove emozioni, azione, situazioni in tempo reale verosimili e tanto altro riguardo Final Fantasy XVI (che non è nemmeno ancora uscito) eccoci qua. Felici come bambini di fronte a un2 in stato di grazia pixelata, con grafica 2DHD, certo, ma sempre pixelata, battaglie a turni e classi, punti magia e pozioni che più classiche non si poteva. Non è perfetto: molti dei problemi che affliggevano il suo predecessore non sono stati risolti, dimostrando che forse nemmeno erano problemi: erano scelte (problematiche). Gli otto protagonisti sono più carismatici, le loro storie hanno risvolti inaspettati e intrecci complessi. Però, restano troppo “antologiche” e distinte ...

