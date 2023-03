Nuovo bebè in arrivo nella famiglia di Wanda Nara: l’annuncio inaspettato (Di giovedì 9 marzo 2023) Nuovo bebè in arrivo nella famiglia di Wanda Nara ma no, stavolta non c’entra nulla la relazione tra la procuratrice sportiva e Mauro Icardi. Per una volta la soap opera non è il fulcro di una notizia dell’ultimo momento che, in verità, nessuno si aspettava: il padre di Wanda, Andrés Nara, fresco di nozze con la bellissima (e giovanissima) Alicia Barbasola ha dato il lieto annuncio e si prepara a diventare papà per la terza volta. Wanda Nara, arriva un Nuovo bebè in famiglia Sembra incredibile, eppure l’ultimissima notizia targata “Nara” non fa riferimento alla splendida Wanda che – ammettiamolo – non fa altro che ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 marzo 2023)indima no, stavolta non c’entra nulla la relazione tra la procuratrice sportiva e Mauro Icardi. Per una volta la soap opera non è il fulcro di una notizia dell’ultimo momento che, in verità, nessuno si aspettava: il padre di, Andrés, fresco di nozze con la bellissima (e giovanissima) Alicia Barbasola ha dato il lieto annuncio e si prepara a diventare papà per la terza volta., arriva uninSembra incredibile, eppure l’ultimissima notizia targata “” non fa riferimento alla splendidache – ammettiamolo – non fa altro che ...

Nuovo bebè in arrivo nella famiglia di Wanda Nara: l'annuncio inaspettato Nuovo bebè in arrivo nella famiglia di Wanda Nara ma no, stavolta non c'entra nulla la relazione tra la procuratrice sportiva e Mauro Icardi. Per una volta la soap opera non è il fulcro di una notizia ...