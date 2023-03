Nuovo aggiornamento per PS5: VRR anche a 1440p e per aggiornare il controller non serve più il cavo (Di giovedì 9 marzo 2023) Inoltre viene integrata la possibilità di partecipare a chat vocali su Discord tramite PS5. Diventa più facile anche migrare i dati salvati di un gioco PS4 alla versione PS5.... Leggi su dday (Di giovedì 9 marzo 2023) Inoltre viene integrata la possibilità di partecipare a chat vocali su Discord tramite PS5. Diventa più facilemigrare i dati salvati di un gioco PS4 alla versione PS5....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MrARenVII1 : AGGIORNAMENTO: Credo che Sonic non c'entra nulla con il teaser di FN Italia... visto che la parola cittografata è '… - top10libri_it : BESTSELLER #9: Il nuovo processo civile dopo la Riforma Cartabia. Commento operativo alla Riforma del processo civ… - claudia_b66 : RT @ciceronemio: Aggiornamento Etna I primi passi con il suo nuovo carrellino! ????????????????Grazie a tutti voi Dell aiuto ?? grazie mille http… - zenovinci : Aggiornamento. Sono appena appena uscito dalla caserma di Soverato. Giusto il tempo per non potermi presentare di… - fabiogermani : Un motivo almeno in apparenza valido per continuare a vantarmi del mio abbonamento a @TIDAL Con il nuovo design S… -